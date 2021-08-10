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Готовили теракты в Украине: СБУ разоблачила агентурную сеть боевиков

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Луганская область, Вторник 10 августа 2021 14:47
Готовили теракты в Украине: СБУ разоблачила агентурную сеть боевиков Фото: сеть агентов ЛНР разоблачили правоохранители (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ разоблачила псевдоспецслужбу так называемой "ЛНР" на территории, подконтрольной Украине. Боевики планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд терактов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, силовики задержали злоумышленника, занимавшегося вербовкой украинцев в прифронтовой территории.

Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году, он получил паспорт псевдореспублики, а через год паспорт гражданина РФ.

Известно, что по заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ.

Так, вербовку мужчина осуществлял используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными и незаконным лишением имущества, которое находится на временно оккупированной территории.

Указано, что 29 июля злоумышленник организовал минирование служебного автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области, но силовикам удалось сорвать его план, а завербованных агентов - обнаружить.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужби".

Напомним, недавно в Луганской области под автомобилем сотрудника Службы безопасности Украины обнаружили взрывчатку.

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ЛНР боевики Теракт
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