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Готували теракти в Україні: СБУ викрила агентурну мережу бойовиків

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Луганська область, Вівторок 10 серпня 2021 14:47
Готували теракти в Україні: СБУ викрила агентурну мережу бойовиків Фото: мережу агентів ЛНР викрили правоохоронці (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ викрила псевдоспецслужбу так званої "ЛНР" на території, підконтрольній Україні. Бойовики планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку терактів в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Так, силовики затримали зловмисника, що займався вербуванням українців у прифронтовій території.

Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році, він отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік паспорт громадянина РФ.

Відомо, що за завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ.

Так, вербування чоловік здійснював використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними і незаконним позбавленням майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території.

Зазначено, що 29 липня зловмисник організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області, але силовикам вдалося зірвати його план, а завербованих агентів - виявити.

Наразі тривають заходи із виявлення та встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".

Нагадаємо, нещодавно в Луганській області під автомобілем співробітника Служби безпеки України виявили вибухівку.

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