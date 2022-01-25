Готовили серию нападений в Украине: СБУ обезвредила банду, которую контролировали из России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Группировку обезвредили в Житомире и Харькове. У членов банды провели обыски и изъяли взрывное устройство, стрелковое оружие, а также боеприпасы.

По данным следствия, злоумышленники занимались подготовкой серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. Они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.

Установлено, что банду организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в состав группировки. Для этого использовали свои связи среди представителей криминальных кругов.