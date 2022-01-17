Готовили непригодный к полетам самолет: пограничники разоблачили банду контрабандистов

"Вчера вечером оперативники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками территориального управления ГБР с м.д.н.п. Черновцы при силовой поддержке спецназовцев "ДОЗОР" обнаружили трех граждан Украины и одного гражданина Молдовы", - пишет пресс-служба.

Преступники готовили списанный и практически не пригодный для полетов самолет АН-2, чтобы доставить подакцизные товары через государственную границу.

В то же время предотвратить преступление удалось благодаря информации очевидцев, которые сообщили о появлении самолета неподалеку от украинско-молдавской границы.

Возле самолета пограничники обнаружили также и вспомогательное оборудование, а именно:

средства GPS навигации;

бочки с горюче-смазочными материалами;

фонари для освещения импровизированной взлетной полосы ночью.

Фото: пограничники разоблачили банду контрабандистов (mvs.gov.ua)