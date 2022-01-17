Готували непридатний до польотів літак: прикордонники викрили банду контрабандистів

За 35 кілометрів від кордону з Молдовою - прикордонники викрили банду контрабандистів. Злочинці готували непридатний до польотів літак.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
"Учора ввечері оперативники Чернівецького загону спільно зі співробітниками територіального управління ДБР з м.д.н.п. Чернівці за силової підтримки спецпризначенців "ДОЗОР"” виявили трьох громадян України та одного громадянина Молдови", - пише пресслужба.
Злочинці готували списаний й практично не придатний для польотів літак АН-2, аби доставити підакцизні товари через державний кордон.
Водночас запобігти злочину вдалося завдяки інформації очевидців, які повідомили про появу літака неподалік від українсько-молдовського кордону.
Біля літака прикордонники виявили також й допоміжне обладнання, а саме:
Фото: прикордонники викрили банду контрабандистів (mvs.gov.ua)