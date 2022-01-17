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Готували непридатний до польотів літак: прикордонники викрили банду контрабандистів

Автор: Сергій Пишкін

За 35 кілометрів від кордону з Молдовою - прикордонники викрили банду контрабандистів. Злочинці готували непридатний до польотів літак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Учора ввечері оперативники Чернівецького загону спільно зі співробітниками територіального управління ДБР з м.д.н.п. Чернівці за силової підтримки спецпризначенців "ДОЗОР"” виявили трьох громадян України та одного громадянина Молдови", - пише пресслужба.

Злочинці готували списаний й практично не придатний для польотів літак АН-2, аби доставити підакцизні товари через державний кордон.

Водночас запобігти злочину вдалося завдяки інформації очевидців, які повідомили про появу літака неподалік від українсько-молдовського кордону.

Біля літака прикордонники виявили також й допоміжне обладнання, а саме:

  • засоби GPS навігації;
  • бочки з паливно-мастильними матеріалами;
  • ліхтарі для освітлення імпровізованої злітної смуги вночі.

Фото: прикордонники викрили банду контрабандистів (mvs.gov.ua)

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