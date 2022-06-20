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Готовил взрывы на железной дороге. СБУ задержала российского диверсанта

Фото: СБУ задержала диверсанта, который готовил взрывы на железной дороге (secur.ser.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко

СБУ задержала российского диверсанта, который прибыл с Ближнего Востока готовить взрывы на жилезной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила серии масштабных диверсий на железной дороге, задержав вражеского агента в ходе спецоперации в Черновцах.

По данным следствия, задержанный был на агентурном связи подконтрольных России спецслужб "ДНР", имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но длительное время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран.

После начала полномасштабной агрессии РФ агент получил от своих "кураторов" задание прибыть в Украину. Здесь он должен был собирать разведданные о транспортных каналах поставки оружия и военной техники, расположение резервуаров с горючим и дислокацию украинских войск на Буковине.

На основе этих данных враг планировал осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

Теперь агенту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, на днях спецслужбы задержали предателя, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону оккупантов.

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Служба безопасности Украины