Хотел пойти в ВСУ, чтобы впоследствии перейти к оккупантам. В Киевской области задержали предателя
В Киевской области пограничники остановили мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПС Украины.
В переписке с гражданами РФ и так называемой "ДНР" горе-украинец пишет о "геноциде русскоязычных", ненависти к Украине и об ожиданиях российского наступления.
Во избежание дополнительных проверок предатель даже надел украинскую патриотическую футболку.
"Не помогло.Теперь свои взгляды дончанин будет пересказывать сотрудникам СБУ", - сообщили в ГПС Украины.
Напомним, в Харьковской области бывший работник правоохранительного органа добровольно перешел на сторону врага.
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