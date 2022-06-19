Хотел пойти в ВСУ, чтобы впоследствии перейти к оккупантам. В Киевской области задержали предателя

В Киевской области пограничники остановили мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПС Украины .

В переписке с гражданами РФ и так называемой "ДНР" горе-украинец пишет о "геноциде русскоязычных", ненависти к Украине и об ожиданиях российского наступления.

Во избежание дополнительных проверок предатель даже надел украинскую патриотическую футболку.

"Не помогло.Теперь свои взгляды дончанин будет пересказывать сотрудникам СБУ", - сообщили в ГПС Украины.