Готував вибухи на залізниці. СБУ затримала російського диверсанта

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії масштабних диверсій на залізниці, затримавши ворожого агента в ході спецоперації в Чернівцях.

За даними слідства, затриманий був на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб "ДНР", має паспорт громадянина України та київську прописку, але тривалий час перебував на "консервації" в одній з близькосхідних країн.

Після початку повномасштабної агресії РФ агент отримав від своїх "кураторів" завдання прибути в Україну. Тут він мав збирати розвіддані про транспортні канали постачання зброї та військової техніки, розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військ на Буковині.

На основі цих даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Наразі агенту повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.