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Готував вибухи на залізниці. СБУ затримала російського диверсанта

Фото: СБУ затримала диверсанта, який готував вибухи на залізниці (secur.ser.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

СБУ затримала російського диверсанта, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на Укрзалізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії масштабних диверсій на залізниці, затримавши ворожого агента в ході спецоперації в Чернівцях.

За даними слідства, затриманий був на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб "ДНР", має паспорт громадянина України та київську прописку, але тривалий час перебував на "консервації" в одній з близькосхідних країн.

Після початку повномасштабної агресії РФ агент отримав від своїх "кураторів" завдання прибути в Україну. Тут він мав збирати розвіддані про транспортні канали постачання зброї та військової техніки, розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військ на Буковині.

На основі цих даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Наразі агенту повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

Нагадаємо, днями спецслужби затримали зрадника, який планував підписати контракт з ЗСУ, щоб згодом перейти на бік окупантів.

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Служба безпеки України