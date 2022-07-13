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Готовил теракты в Одессе. Суд огласил приговор агенту РФ из Приднестровья

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Среда 13 июля 2022 16:26
Готовил теракты в Одессе. Суд огласил приговор агенту РФ из Приднестровья Фото: суд огласил приговор агенту РФ из Приднестровья (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Иван Носальский

Украинский суд признал виновным агента РФ, который планировал теракты в Одессе. Ему присудили восемь лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Отмечается, что житель так называемой "ПМР" планировал и реализовывал теракты на территории Одесской области. К совершению преступлений он привлек своего знакомого гражданина Украины. Подозреваемый дал ему указание облить краской памятник "героям Небесной Сотни" в Одессе для проверки его готовности.

По данным ОГП, после этого агент РФ поручил мужчине поджечь военные автомобили, находившиеся на территории одной из воинских частей в Одессе, обещая 800 долларов США вознаграждения.

"Он отметил, что этот террористический акт вызовет общественный резонанс на территории Украины и нарушит общественную безопасность. А нанесенный материальный ущерб военному имуществу нанесет ущерб для обороноспособности Вооруженных сил Украины", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Осужденного задержали во время передачи денег исполнителю.

Напомним, агента РФ еще в конце января задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

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