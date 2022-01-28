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Планировал теракты в Одессе: СБУ разоблачила агента военной разведки РФ

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Одесса, Пятница 28 января 2022 12:50
Планировал теракты в Одессе: СБУ разоблачила агента военной разведки РФ Архивное фото: агента РФ задержали сотрудники СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Сотрудники СБУ задержали агента военной разведки Российской Федерации. Он планировал ряд терактов в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители обнародовали доказательства преступной деятельнойсти российского агента. В частности, это элементы разговора между агентом и найденным им исполнителем. Речь идет о:

  • изуродование памятника Героев Небесной Сотни в Одессе и отсутствие медийного резонанса;
  • поджог офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;
  • сотрудничестве с российской разведкой и навыках стрельбы из гранатомета;
  • планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

Злоумышленник взят под стражу. Ему объявлено подозрение.

Напомним, суд наказал агента ФСБ, которая закладывала тайник со взрывчаткой для совершения терактов в Донецкой области. Участницу агентурной сети спецслужб РФ приговорили к 8 годам заключения.

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