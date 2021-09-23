Готовил свержение власти с помощью военных. Суд вынес приговор соратнику экс-главы "Укрспирта"

Заярнюк - 52-летний ранее судимый житель Киева, имеет 2-ю группу инвалидности, известен в криминальных кругах как "Паша Чечен", также значился помощником на общественных началах экс-депутата Верховной рады Сергея Куницына. Также он был волонтером и финансовом помогал батальону "Айдар".

По версии следствия, которую в суде подтвердили свидетели, Заярнюк вместе со своим другом - экс-директором ГП "Укрспирт" Михаилом Лабутиным в начале 2017 года вынашивали планы по захвату госвласти. По их задумке, акция протеста бойцов добровольческого батальона "Айдар" у Рады должна была бы перерасти в беспорядки, в ходе которых военные захватили бы парламент и заставили бы депутатов проголосовать за необходимые решения. Затем планировалось захватить Кабмин и Администрацию президента.

Лабутин после переворота планировал занять пост премьер-министра или президента. Заярнюк по его указанию занялся переговорами с командирами воинских частей с целью склонить их на свою сторону. Помогал ему в этом бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Георгий Абдыллаев. В частности, они неоднократно общались с заместителем Командующего ВДВ по логистике Павлом Щербанем и экс-первым заместителем командующего Сил специальных операций Сергеем Кривоносом.

Заярнюк уговаривал их задействовать военнослужащих в госпереворте, а также помочь им боеприпасами для артиллерии.

Абдыллаев и замкомандующего ВДВ Щербань решили сообщить о преступных планах в СБУ. Они также помогли сотрудникам департамента контрразведки записать переговоры с Заярнюком. В итоге он был задержан 14 июля 2017 года и находился под арестом до ноября 2019 года. Лабутин скрылся за границей и сейчас находится в Румынии.

Заярнюк не признал свою вину и назвал все происходящее провокацией СБУ. Несмотря на это, суд признал его виновным и приговорил к 6 годам тюрьмы. Учитывая "Закон Савченко", осужденный Заярнюк уже отбыл весь срок наказания. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.