Готував повалення влади з допомогою військових. Суд виніс вирок соратнику екс-глави "Укрспирту"

Заярнюк - 52-річний раніше судимий житель Києва, має 2-у групу інвалідності, відомий у кримінальних колах як "Паша Чечен", також значився помічником на громадських засадах екс-депутата Верховної ради Сергія Куніцина. Також він був волонтером і допомагав батальйону "Айдар".

За версією слідства, яку в суді підтвердили свідки, Заярнюк разом зі своїм другом - екс-директором ДП "Укрспирт" Михайлом Лабутіним на початку 2017 року виношували плани щодо захоплення держвлади. За їхнім задумом, акція протесту бійців добровольчого батальйону "Айдар" біля Ради мала б перерости в заворушення, в ході яких військові захопили б парламент і змусили б депутатів проголосувати за необхідні рішення. Потім планувалося захопити Кабмін і Адміністрацію президента.

Лабутін після перевороту планував зайняти пост прем'єр-міністра або президента. Заярнюк за його вказівкою зайнявся переговорами з командирами військових частин з метою схилити їх на свій бік. Допомагав йому в цьому колишній співробітник Головного управління розвідки Міноборони Георгій Абдиллаєв. Зокрема, вони неодноразово спілкувалися із заступником командувача ВДВ з логістики Павлом Щербанем та екс-першим заступником командувача Сил спеціальних операцій Сергієм Кривоносом.

Заярнюк умовляв їх задіяти військовослужбовців у держпереворті, а також допомогти їм боєприпасами для артилерії.

Абдиллаєв і заступник командувача ВДВ Щербань вирішили повідомити про злочинні плани в СБУ. Вони також допомогли співробітникам департаменту контррозвідки записати переговори з Заярнюком. У підсумку він був затриманий 14 липня 2017 року і перебував під арештом до листопада 2019 року. Лабутін зник за кордоном і зараз перебуває в Румунії.

Заярнюк не визнав свою провину і назвав все, що відбувається провокацією СБУ. Попри це, суд визнав його винним і засудив до 6 років в'язниці. Враховуючи "Закон Савченко", засуджений Заярнюк вже відбув весь термін покарання. Психіатрична експертиза визнала його осудним.