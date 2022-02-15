Готував за "сценарієм" протести в Києві: викрито чоловіка, який працював на кураторів РФ

Прокуратура оголосила про підозру громадянину України, який працював на російських кураторів. Він, зокрема, готував протести у Києві за "сценарієм" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, на замовлення російських ЗМІ, під час виступів на телеканалах РФ, які перебувають під санкціями, а також в соцмережах розповсюджував недостовірну інформацію аби маніпулювати суспільною думкою і дискредитувати владу в Україні.

Інформація стосувалася нібито перебування України під зовнішнім управлінням, а також він відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.

Крім того, чоловік почав організовувати за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів за матеріальну винагороду протестні акції у столиці.

Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали створювати потрібну інформаційну картинку для представників інформаційних агентств РФ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного, де виявили:

переписку з представниками іноземних інформаційних агентств,

сценарії масових акцій,

гасла виступів,

звіти про виконану роботу,

банківські карти,

перерахунки грошових коштів з іноземних банків.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Триває досудове розслідування, встановлюються спільники та інші епізоди злочинної діяльності.