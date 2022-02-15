ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готував за "сценарієм" протести в Києві: викрито чоловіка, який працював на кураторів РФ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 лютого 2022 10:06
Готував за "сценарієм" протести в Києві: викрито чоловіка, який працював на кураторів РФ Фото: викрито українця, який працював на кураторів РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Прокуратура оголосила про підозру громадянину України, який працював на російських кураторів. Він, зокрема, готував протести у Києві за "сценарієм" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, на замовлення російських ЗМІ, під час виступів на телеканалах РФ, які перебувають під санкціями, а також в соцмережах розповсюджував недостовірну інформацію аби маніпулювати суспільною думкою і дискредитувати владу в Україні.

Інформація стосувалася нібито перебування України під зовнішнім управлінням, а також він відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.

Крім того, чоловік почав організовувати за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів за матеріальну винагороду протестні акції у столиці.

Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали створювати потрібну інформаційну картинку для представників інформаційних агентств РФ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного, де виявили:

  • переписку з представниками іноземних інформаційних агентств,
  • сценарії масових акцій,
  • гасла виступів,
  • звіти про виконану роботу,
  • банківські карти,
  • перерахунки грошових коштів з іноземних банків.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Триває досудове розслідування, встановлюються спільники та інші епізоди злочинної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно прокуратура оголосила про підозру українцю та двом співробітникам ФСБ РФ, яких звинувачують у зборі розвідувальної інформації та постачанні зброї на окуповані території Донбасу.

Додамо, співробітники СБУ затримали агента військової розвідки Російської Федерації, він планував низку терактів в Одесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСБ Російська Федерація Прокуратура
NEWS
"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну
"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться