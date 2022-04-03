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Готовил покушение на Токаева. В Казахстане задержали агента иностранной разведки

Фото: президент Казахстана Касым Жомарт Токаев (facebook.com karasayinfo kz)
Автор: Илона Свиридова

В Казахстане задержали агента иностранной разведки, который готовил покушение на президента Касыма Жомарт-Токаева. При обыске у него нашли снайперскую винтовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Комитет национальной безопасности.

Сообщается, что 25 марта в Нур-Султане задержали гражданина Казахстана, который, являясь агентом иностранной разведки, планировал покушение на президента и высокопоставленных государственных служащих. По данным следствия, он также планировал теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

"В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Комитета национальной безопасности, задержанный продвигал антироссийскую пропаганду путем публикаций в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось о попытках покушения на президента Украины Владимира Зеленского, к которым причастны наемники российской ЧВК "Вагнера".

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Казахстан