Готував замах на Токаєва. У Казахстані затримали агента іноземної розвідки

Повідомляється, що 25 березня в Нур-Султані затримали громадянина Казахстану, який, будучи агентом іноземної розвідки, планував замах на президента і високопоставлених державних службовців. За даними слідства, він також планував теракти щодо співробітників спеціальних і правоохоронних органів.

"В результаті обшуку вилучено снайперську гвинтівку іноземного виробництва з глушником, наркотичні засоби та велику суму грошей. Зброю в Казахстан було завезено частинами в професійно замаскованому вигляді", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Комітету національної безпеки, затриманий просував антиросійську пропаганду шляхом публікацій в соціальних мережах.