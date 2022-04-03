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Готував замах на Токаєва. У Казахстані затримали агента іноземної розвідки

Фото: президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв (facebook.com karasayinfo kz)
Автор: Ілона Свиридова

У Казахстані затримали агента іноземної розвідки, який готував замах на президента Касима Жомарт-Токаєва. При обшуку у нього знайшли снайперську гвинтівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Комітет національної безпеки.

Повідомляється, що 25 березня в Нур-Султані затримали громадянина Казахстану, який, будучи агентом іноземної розвідки, планував замах на президента і високопоставлених державних службовців. За даними слідства, він також планував теракти щодо співробітників спеціальних і правоохоронних органів.

"В результаті обшуку вилучено снайперську гвинтівку іноземного виробництва з глушником, наркотичні засоби та велику суму грошей. Зброю в Казахстан було завезено частинами в професійно замаскованому вигляді", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Комітету національної безпеки, затриманий просував антиросійську пропаганду шляхом публікацій в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про спроби замахів на президента України Володимира Зеленського, до яких причетні найманці російської ПВК "Вагнера".

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Казахстан