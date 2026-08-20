Не готові юридично: чому Україна поки не може створити свою DARPA

Чому Україна поки не готова до формату DARPA

Федірко розповів, що Рада зброярів провела дослідження щодо створення аналога DARPA (Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США) в українських реаліях, залучивши до роботи велику групу фахівців. Консультантом виступив колишній очільник американської DARPA Ентоні Тетер, який керував інституцією майже вісім років.

За словами Федірка, основною перепоною виявилася юридична система України. У США DARPA оперує величезними коштами за мінімальної відповідальності - якщо команда отримала фінансування, але не досягла результату, її не переслідують. В Україні такого права на помилку в законодавстві немає.

Чому саме Brave1 має стати основою

Федірко назвав Brave1 "DARPA на мінімалках" і переконаний, що саме цей кластер може стати першим ступенем до створення повноцінного аналога американської агенції. За його словами, в Україні немає жодної іншої технологічної інституції з правом грантування, власними школами та навчальними програмами.

Він додав, що Brave1 давно переріс формат акселератора, яким його продовжують називати за звичкою. На думку виконавчого директора Ради зброярів, поява Brave1 стала найкращим, що сталося з технологічною сферою в українській оборонці.