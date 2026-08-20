Не готові юридично: чому Україна поки не може створити свою DARPA

Brave1 може стати першим ступенем створення української DARPA, хоча наразі юридична система країни не готова до такого формату.
Про це виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко розповів в інтервʼю РБК-Україна "Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів".
Федірко розповів, що Рада зброярів провела дослідження щодо створення аналога DARPA (Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США) в українських реаліях, залучивши до роботи велику групу фахівців. Консультантом виступив колишній очільник американської DARPA Ентоні Тетер, який керував інституцією майже вісім років.
За словами Федірка, основною перепоною виявилася юридична система України. У США DARPA оперує величезними коштами за мінімальної відповідальності - якщо команда отримала фінансування, але не досягла результату, її не переслідують. В Україні такого права на помилку в законодавстві немає.
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Федірко назвав Brave1 "DARPA на мінімалках" і переконаний, що саме цей кластер може стати першим ступенем до створення повноцінного аналога американської агенції. За його словами, в Україні немає жодної іншої технологічної інституції з правом грантування, власними школами та навчальними програмами.
Він додав, що Brave1 давно переріс формат акселератора, яким його продовжують називати за звичкою. На думку виконавчого директора Ради зброярів, поява Brave1 стала найкращим, що сталося з технологічною сферою в українській оборонці.
Ідея перетворення Brave1 на подобу DARPA звучала й раніше: за даними джерел РБК-Україна в оборонній галузі, саме такий варіант розглядається як шлях виходу з кризи тендерної реформи, через яку постачання зброї для фронту може опинитися під загрозою вже за кілька місяців.
Також кластер нещодавно продемонстрував і власні технологічні напрацювання: під час першого онлайн-Demo Day Brave1 показав понад 10 категорій нових технологій для Сил оборони, а понад 50 виробників представили запчастини та нові рішення для фронту.