Не готовы юридически: почему Украина пока не может создать свою DARPA

Почему Украина пока не готова к формату DARPA

Федирко рассказал, что Совет оружейников провел исследование по созданию аналога DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США) в украинских реалиях, привлекая к работе большую группу специалистов. Консультантом выступил бывший глава американской DARPA Энтони Тетер, руководивший институтом почти восемь лет.

По словам Федорко, основным препятствием оказалась юридическая система Украины. В США DARPA оперирует огромными средствами при минимальной ответственности – если команда получила финансирование, но не добилась результата, ее не преследуют. У Украины такого права на ошибку в законодательстве нет.

Почему Brave1 должен стать основой

Федирко назвал Brave1 "DARPA на минималках" и убежден, что именно этот кластер может стать первой степенью создания полноценного аналога американского агентства. По его словам, в Украине нет никакого другого технологического института с правом грантования, собственными школами и учебными программами.

Он добавил, что Brave1 давно перерос формат акселератора, которым его продолжают называть по привычке. По мнению исполнительного директора Совета оружейников, появление Brave1 стало самым лучшим, что произошло с технологической сферой в украинской оборонке.