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Не готовы юридически: почему Украина пока не может создать свою DARPA

12:33 20.08.2026 Чт
2 мин
Что мешает превратить оборонный кластер в аналог американского агентства передовых разработок?
aimg Лев Шевченко
Фото: Brave1 Market (скриншот)

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что Brave1 может стать первой ступенью создания украинской DARPA, хотя юридическая система страны не готова к такому формату.

Почему Украина пока не готова к формату DARPA

Федирко рассказал, что Совет оружейников провел исследование по созданию аналога DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США) в украинских реалиях, привлекая к работе большую группу специалистов. Консультантом выступил бывший глава американской DARPA Энтони Тетер, руководивший институтом почти восемь лет.

По словам Федорко, основным препятствием оказалась юридическая система Украины. В США DARPA оперирует огромными средствами при минимальной ответственности – если команда получила финансирование, но не добилась результата, ее не преследуют. У Украины такого права на ошибку в законодательстве нет.

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Почему Brave1 должен стать основой

Федирко назвал Brave1 "DARPA на минималках" и убежден, что именно этот кластер может стать первой степенью создания полноценного аналога американского агентства. По его словам, в Украине нет никакого другого технологического института с правом грантования, собственными школами и учебными программами.

Он добавил, что Brave1 давно перерос формат акселератора, которым его продолжают называть по привычке. По мнению исполнительного директора Совета оружейников, появление Brave1 стало самым лучшим, что произошло с технологической сферой в украинской оборонке.

Идея превращения Brave1 в подобие DARPA звучала и раньше: по данным источников РБК-Украина в оборонной отрасли, именно такой вариант рассматривается как путь выхода из кризиса тендерной реформы, из-за которой поставки оружия для фронта могут оказаться под угрозой уже через несколько месяцев.

Также кластер недавно продемонстрировал и собственные технологические наработки: во время первого онлайн-Demo Day Brave1 показал более 10 категорий новых технологий для "Сил обороны", а более 50 производителей представили запчасти и новые решения для фронта.

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