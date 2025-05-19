"Готові працювати над меморандумом": що ще сказав Путін після розмови з Трампом

Після розмови з Трампом Путін заявив, що необхідно "просто визначити найбільш ефективні шляхи руху до миру".

"Домовилися з президентом США про те, що Росія запропонує і готова працювати з українською стороною над меморандумом з приводу можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій", - сказав Путін.

За його словами, мова про принципи врегулювання та строки можливого укладення мирної угоди.

Що ще сказав Путін

Путін вперше допустив припиненням вогню на певний час "у разі досягнення відповідних домовленостей". Та вважає, що відновлення контактів та перемовин у Стамбулі "дає підстави вважати, що ми загалом на правильному шляху".

Диктатор також вважає, що розмова з Трампом була дуже змістовною, вельми відвертою та корисною.

"Ще раз хочу підкреслити, що бесіда була дуже конструктивною, і я її оцінюю високо. Питання, звісно, в тому, щоб російська та українська сторона виявили максимум прагнення до миру і знайшли б ті компроміси, які б влаштували всі сторони", - сказав він.

Путін традиційно заговорив про те, що позиція Росії незмінна - головне "усунути першопричини цієї кризи".