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Готові до "нестандартних дій". В Польщі анонсували навчання для ЗСУ на Leopard 2

Фото: танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Польщі заявили про готовність до "нестандартних дій", аби змусити Німеччину схвалити передачу Leopard 2 Україні. Планують розпочати навчання для ЗСУ на танках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Голова Бюро міжнародної політики у канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач анонсував початок навчань ЗСУ на танках, коментуючи слова заступника глави МЗС Польщі Павла Яблонського про "нестандартні дії" Варшави, аби змусити Німеччину прийняти рішення про передачу Leopard 2 Україні.

"Це відбудеться найближчим часом. Українські офіцери та сержанти проходитимуть навчання на польських танках, а також на танках інших наших партнерів, бо немає часу", - заявив Пшидач.

Пшидач додав, що тренування розпочнуться найближчим часом, а саме "в перспективі днів, а не місяців".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Spiegel, Міністерство оборони Німеччини може передати ЗСУ 19 старих танків Leopard 2, які використовують на навчаннях для імітації ворога.

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