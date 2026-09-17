Готові до блекаутів: що девелопери встановлюють у новобудовах понад обов'язкові норми

Через удари по енергетичній інфраструктурі українські девелопери масово впроваджують автономні рішення, яких немає у державних нормативах. Системні забудовники переходять на власні котельні, генерацію для ліфтів та незалежні свердловини.
Як девелопери забезпечують життєстійкість ЖК - у матеріалі РБК-Україна.
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В умовах регулярних атак на критичну інфраструктуру девелопери тепер діють не лише за державними будівельними нормами, а й упроваджують додаткові рішення.
Як зазначає комерційна директорка девелоперської компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова у коментарі РБК-Україна, забудовник обладнує свої житлові комплекси даховими газовими котельнями. Це дозволяє будинкам не залежати від централізованих міських тепломереж і гнучко регулювати подачу тепла.
Крім того, компанія встановлює резервні джерела живлення для критичної інфраструктури та забезпечення безперебійної роботи ключових інженерних систем.
Схожої стратегії життєстійкості дотримуються й інші системні девелопери. Зокрема, як розповідає директор з маркетингу групи компаній DIM, у межах поточних проєктів компанія упроваджує технічні рішення, що гарантують роботу ліфтів, опалення та підкачування води під час блекаутів.
Ба більше, у низці комплексів девелопер робить ставку на повну незалежність від міського водоканалу, підключаючи будинки до власних артезіанських свердловин. Окремим напрямом стає захист від наслідків обстрілів: наразі компанія шукає можливості нанесення спеціальної бронеплівки на склопакети безпосередньо на етапі виробництва вікон.
Окрім комунальної автономії, забудовники також покладаються на загальну витривалість будинків, яка закладається ще на стадії проєктування каркаса.
Як пояснюють у ПБГ "Ковальська", компанія зводить житло переважно за монолітно-каркасною технологією з використанням високоміцного бетону власного виробництва. Це одна з найнадійніших систем, яка гарантує високу просторову жорсткість і витривалість будівлі до локальних пошкоджень.
Головна перевага такої конструктивної схеми полягає у здатності перерозподіляти навантаження між несучими елементами. Це діє навіть у разі часткового руйнування окремих конструкцій, що особливо важливо в умовах воєнних ризиків.
Раніше РБК-Україна розповідало, як українці готуються до можливих перебоїв з електроенергією, водою та опаленням узимку. Водночас 40% опитаних готові розглянути переїзд, якщо умови життя суттєво погіршаться, причому більшість із них розглядає саме переїзд у межах України.
Також ми писали, що Україна працює над підвищенням стійкості енергосистеми та поступово переходить до більш розподіленої генерації. Зокрема, ДТЕК розглядає заміну великих електростанцій мережею менших об'єктів генерації, що має зробити систему гнучкішою та менш вразливою до атак.