Готові до блекаутів: що девелопери встановлюють у новобудовах понад обов'язкові норми

Головне: Понад стандарти: Девелопери закладають інженерні рішення автономності, які виходять далеко за межі обов'язкових вимог ДБН.

Девелопери закладають інженерні рішення автономності, які виходять далеко за межі обов'язкових вимог ДБН. Незалежність від міста: Забудовники обладнують комплекси власними даховими котельнями та артезіанськими свердловинами, мінімізуючи ризики комунальних аварій.

Забудовники обладнують комплекси власними даховими котельнями та артезіанськими свердловинами, мінімізуючи ризики комунальних аварій. Захист від уламків: Компанії шукаються рішення для нанесення спеціальної бронеплівки на склопакети для мінімізації пошкоджень від вибухів.

Компанії шукаються рішення для нанесення спеціальної бронеплівки на склопакети для мінімізації пошкоджень від вибухів. Міцність конструкцій: Монолітно-каркасна технологія з високоміцного бетону дозволяє будинку зберігати стійкість і перерозподіляти навантаження навіть у разі локальних руйнувань.

Понад норми ДБН: що закладають девелопери

В умовах регулярних атак на критичну інфраструктуру девелопери тепер діють не лише за державними будівельними нормами, а й упроваджують додаткові рішення.

Як зазначає комерційна директорка девелоперської компанії "Інтергал-Буд" Олена Рижова у коментарі РБК-Україна, забудовник обладнує свої житлові комплекси даховими газовими котельнями. Це дозволяє будинкам не залежати від централізованих міських тепломереж і гнучко регулювати подачу тепла.

Крім того, компанія встановлює резервні джерела живлення для критичної інфраструктури та забезпечення безперебійної роботи ключових інженерних систем.

Схожої стратегії життєстійкості дотримуються й інші системні девелопери. Зокрема, як розповідає директор з маркетингу групи компаній DIM, у межах поточних проєктів компанія упроваджує технічні рішення, що гарантують роботу ліфтів, опалення та підкачування води під час блекаутів.

Ба більше, у низці комплексів девелопер робить ставку на повну незалежність від міського водоканалу, підключаючи будинки до власних артезіанських свердловин. Окремим напрямом стає захист від наслідків обстрілів: наразі компанія шукає можливості нанесення спеціальної бронеплівки на склопакети безпосередньо на етапі виробництва вікон.

Стійкість конструкцій

Окрім комунальної автономії, забудовники також покладаються на загальну витривалість будинків, яка закладається ще на стадії проєктування каркаса.

Як пояснюють у ПБГ "Ковальська", компанія зводить житло переважно за монолітно-каркасною технологією з використанням високоміцного бетону власного виробництва. Це одна з найнадійніших систем, яка гарантує високу просторову жорсткість і витривалість будівлі до локальних пошкоджень.

Головна перевага такої конструктивної схеми полягає у здатності перерозподіляти навантаження між несучими елементами. Це діє навіть у разі часткового руйнування окремих конструкцій, що особливо важливо в умовах воєнних ризиків.