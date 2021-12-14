Готова ли Украина на компромиссы по Донбасу: что говорят в СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина готова пойти на компромиссы по Донбассу. Однако у каждого из них есть свой предел, который власти не могут переступать.

Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нам нужно ставить точку в этом вопросе, такую ​​задачу поставил Владимир Зеленский. Но не за счет наших интересов. Мы не можем уступить свою территорию, те вещи, которые зафиксированы в нашей Конституции", - заявил он.

При этом Данилов добавил, что компромиссы возможны, однако их должны принять украинцы.

"Можем ли мы пойти на компромиссы? Да, можем, но их должен воспринять наш народ. Мы не можем бескомпромиссно что-либо решать и идти на уступки, то, что на сегодняшний день предлагает РФ", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, ситуация после разговора президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом не изменилась.

"Нет, она не изменилась, она осталась в том же русле. РФ хочет поднимать планку для того, чтобы с ней все начали общаться. Общение необходимо, но не за счет нашего суверенитета. Компромисс возможен, но у любого компромисса есть предел, который мы не можем переступить с вами", - добавил Данилов.