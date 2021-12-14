Чи готова Україна на компроміси щодо Донбасу: що кажуть в РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Україна готова піти на компроміси щодо Донбасу. Однак у кожного з них є своя межа, яку влада не може переступати.

Про це він повідомив на брифінгу для журналістів, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нам потрібно ставити крапку в цьому питанні, таке завдання поставив Володимир Зеленський. Але не внаслідок наших інтересів. Ми не можемо поступитися своєю територією, ті речі, які зафіксовані в нашій Конституції", - заявив він.

При цьому Данилов додав, що компроміси можливі, проте їх повинні прийняти українці.

"Чи можемо ми піти на компроміси? Так, можемо, але їх повинен сприйняти наш народ. Ми не можемо безкомпромісно що-небудь вирішувати і йти на поступки, те, що на сьогодні пропонує РФ", - додав секретар РНБО.

За його словами, ситуація після розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом не змінилася.

"Ні, вона не змінилася, вона залишилася в тому ж руслі. РФ хоче піднімати планку для того, щоб з нею всі почали спілкуватися. Спілкування необхідне, але не шляхом нашого суверенітету. Компроміс можливий, але у будь-якого компромісу є межа, яку ми не можемо переступити з вами", - додав Данилов.