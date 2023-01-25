Могла вибухнути будь-якої хвилини. Поліцейські знайшли міну на узбіччі біля Снігурівки

"Поліцейські-вибухотехніки знешкодили знахідку на місці. На щастя, ніхто не постраждав", - розповів він.

За його словами, до звільнення, у самому селі було розташування російських військ.

"Ці потвори, як завжди, залишили після себе, купу непотребу. Різноманітні снаряди, гранати та інші докази перебування окупантів на нашій землі виявили миколаївські правоохоронці", - додав Шайхет.