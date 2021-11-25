Готов ли Шольц взять главную роль в переговорах с Путиным: мнение посла Украины

На сегодня украинская сторона не понимает, готов ли следующий канцлер Германии Олаф Шольц взять на себя главную роль в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нормандском формате. Этот вопрос пока остается открытым.

По его словам, в коалиционном соглашении социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов, которые формируют новую власть в Германии, есть призывы к России прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым, но нет упоминания о нормандском формате, хотя он является ключевым политико-дипломатическим инструментом для деоккупации Донбасса.

"Действительно ли готов следующий канцлер Олаф Шольц брать на себя главную роль в непростых переговорах с Путиным? Этот вопрос пока остается открытым. Украина продолжает настаивать на проведении берлинского саммита "нормандской четверки", чтобы вывести мирный процесс из тупика, в который всех нас завела Россия. Этот вызов станет одним из первых серьезных стресс-тестов для Берлина", - отметил Мельник.