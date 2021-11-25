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Чи готовий Шольц взяти головну роль у переговорах з Путіним: думка посла України

Автор: Мілан Лєліч

На сьогодні українська сторона не розуміє, чи готовий наступний канцлер Німеччини Олаф Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним у нормандському форматі. Це питання поки залишається відкритим.

Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, в коаліційній угоді соціал-демократів, "зелених" і вільних демократів, які формують нову владу в Німеччині, є заклики до Росії припинити війну на Донбасі і повернути Крим, але немає згадки про нормандський формат, хоча він є ключовим політико-дипломатичним інструментом для деокупації Донбасу.

"Чи дійсно готовий наступний канцлер Олаф Шольц брати на себе головну роль у непростих переговорах з Путіним? Це питання поки залишається відкритим. Україна продовжує наполягати на проведенні берлінського саміту "нормандської четвірки", щоб вивести мирний процес з глухого кута, в який всіх нас завела Росія. Цей виклик стане одним з перших серйозних стрес-тестів для Берліна", - зазначив Мельник.

Детальніше про політичну ситуацію в Німеччині читайте у матеріалі РБК-Україна "Спадщина Меркель. Чого чекати Україні від нового уряду Німеччини".

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що лідер німецьких соціал-демократів Олаф Шольц стане новим канцлером Німеччини.

У коаліційній угоді також йдеться про те, що Україна повинна мати можливість зблизитися з ЄС.

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Володимир ПутінНормандський форматОлаф Шольц