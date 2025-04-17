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Готівці в маршрутках - кінець? У Києві підтримали петицію про безготівкову оплату за проїзд

Четвер 17 квітня 2025 12:03
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Готівці в маршрутках - кінець? У Києві підтримали петицію про безготівкову оплату за проїзд Фото: Безготівкова оплата проїзду у Києві (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Києві підтримали петицію щодо запровадження безготівкової оплати проїзду на маршрутах приватних перевізників. Це може спростити оплату для пасажирів.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на відповідь Київради на петицію.

У Київраді зазначають, що автоматизована система обліку оплати проїзду (АСОП), яка вже діє у комунальному транспорті, технічно готова до підключення всіх перевізників - незалежно від форми власності. Для цього потрібно укласти відповідний договір з оператором системи.

У 2023 році один із маршрутів приватного перевізника пройшов тестове підключення до АСОП. Результати підтвердили: система працює справно і готова до розширення.

КМДА повідомила, що надалі працюватиме над тим, щоб усі маршрутки в Києві мали безготівкову оплату. Це має підвищити якість перевезень і зручність для пасажирів.

Зазначимо, петиція, яку підтримала Київрада, закликала зобов’язати приватних перевізників перейти на електронну оплату. Тепер це питання на офіційному контролі.

Раніше РБК-Україна розповідало про вартість проїзду у громадському транспорті у різних містах України. Зокрема у Києві вона транспорті варіюється залежно від кількості поїздок та типу транспорту. Разова поїздка коштує 8 гривень у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері, а в міській електричці - 15 гривень.

Столичні жителі та гості можуть також оформити проїзний квиток - як на один вид транспорту, так і на кілька одразу. Доступні варіанти на місяць або на пів місяця.

Нагадаємо, у Києві з 27 до 30 квітня організують спецмаршрути громадського транспорту до кладовищ на період поминальних днів після Великодня. Найбільше транспорту працюватиме 27 квітня. У наступні дні маршрути охоплять найбільші міські кладовища, зокрема Байкове, Берковецьке, Жулянське та інші.

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Київ оплата проїзду
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