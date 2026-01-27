Євро вже по 51 гривні: як обмінники реагують на рекордний курс

Курс євро на готівковому ринку 27 січня зріс до 51,46 гривень. Офіційний курс ще вчора перевищив 51 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне:

курс євро в обмінниках зріс на 4 копійки - 51,46 гривень , долар - 43,37 гривень.

найвищий курс євро сьогодні в Monobank.

на міжбанку вчора курс євро рекордно зріс - 37-40 копійок - до 51,03-51,09 гривень.

Фото: курс валют на 27 січня (інфографіка РБК-Україна)

Середній курс продажу євро в обмінниках і касах банків 27 січня зріс порівняно з 26 січня на 4 копійки і досяг 51,46 гривень. Середній курс купівлі валюти Єврозони зріс на 6 копійок - до 50,71 гривні.

Станом на ранок 27 січня середній курс продажу долара знизився на 4 копійки порівняно з попереднім робочим днем і становив 43,37 гривень. В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,80 гривні (-0,06 гривні порівняно з 26 січня).

Вартість євро в банках

У чотирьох найбільших банках за кількістю клієнтів-фізосіб ("ПриватБанк", Monobank, "Ощадбанк" і "Райффайзенк Банк Україна") курси продажу євро перебувають на рівні 51,25-51,52 гривні, найвищий у Monobank.

Курси купівлі євро в цих банках перебувають у діапазоні - 50,40-50,80 гривень.

Курс на міжбанку

Вартість євро до кінця торгів 26 січня на міжбанківському ринку зросла на 37-40 копійок - до 51,03-51,09 гривень (купівля-продаж), а курс долара знизився на 15-17 копійок - до 42,96-43,01 гривень.