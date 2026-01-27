ua en ru
Головна » Бізнес » Фінанси

Євро вже по 51 гривні: як обмінники реагують на рекордний курс

Україна, Вівторок 27 січня 2026 12:41
Євро вже по 51 гривні: як обмінники реагують на рекордний курс Фото: курс євро в обмінниках зріс до 51,46 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс євро на готівковому ринку 27 січня зріс до 51,46 гривень. Офіційний курс ще вчора перевищив 51 гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне:

  • курс євро в обмінниках зріс на 4 копійки - 51,46 гривень, долар - 43,37 гривень.
  • найвищий курс євро сьогодні в Monobank.
  • на міжбанку вчора курс євро рекордно зріс - 37-40 копійок - до 51,03-51,09 гривень.

Євро вже по 51 гривні: як обмінники реагують на рекордний курс

Фото: курс валют на 27 січня (інфографіка РБК-Україна)

Середній курс продажу євро в обмінниках і касах банків 27 січня зріс порівняно з 26 січня на 4 копійки і досяг 51,46 гривень. Середній курс купівлі валюти Єврозони зріс на 6 копійок - до 50,71 гривні.

Станом на ранок 27 січня середній курс продажу долара знизився на 4 копійки порівняно з попереднім робочим днем і становив 43,37 гривень. В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,80 гривні (-0,06 гривні порівняно з 26 січня).

Вартість євро в банках

У чотирьох найбільших банках за кількістю клієнтів-фізосіб ("ПриватБанк", Monobank, "Ощадбанк" і "Райффайзенк Банк Україна") курси продажу євро перебувають на рівні 51,25-51,52 гривні, найвищий у Monobank.

Курси купівлі євро в цих банках перебувають у діапазоні - 50,40-50,80 гривень.

Курс на міжбанку

Вартість євро до кінця торгів 26 січня на міжбанківському ринку зросла на 37-40 копійок - до 51,03-51,09 гривень (купівля-продаж), а курс долара знизився на 15-17 копійок - до 42,96-43,01 гривень.

Нагадаємо, на 27 січня НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 51,06 гривень. Це максимальне значення, воно перевищує курс 26 січня на 41 копійку.

Зростання офіційного курсу відбувається на тлі зміцнення євро та ослаблення долара на міжнародному ринку.

За період з 16 по 26 січня включно офіційний курс євро, що встановлюється Європейським центральним банком, зріс на 2% - з 1,1617 до 1,1836 доларів.

Індекс спотової вартості долара по відношенню до валют 10-ти найбільших торгових партнерів США за цей період знизився на 2% - з 99 393 до 97 258 доларів.

26 січня вперше курс продажу євро в касах комерційних банків перевищив 51 гривню і по 10-ти найбільших банках у середньому становив 51,1-51,6 гривень.

