Главная » Бизнес » Финансы

Евро уже по 51 гривне: как обменники реагируют на рекордный курс

Украина, Вторник 27 января 2026 12:41
Евро уже по 51 гривне: как обменники реагируют на рекордный курс Фото: курс евро в обменниках вырос до 51,46 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс евро на наличном рынке 27 января вырос до 51,46 гривен. Официальный курс еще вчера превысил 51 гривну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.

Главное:

  • курс евро в обменниках вырос на 4 копейки - 51,46 гривен, доллар - 43,37 гривен.
  • самый высокий курс евро сегодня в Monobank.
  • на межбанке вчера курс евро рекордно вырос - 37-40 копеек - до 51,03-51,09 гривен.

Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 27 января вырос по сравнению с 26 января на 4 копейки и достиг 51,46 гривен. Средний курс покупки валюты Еврозоны вырос на 6 копеек - до 50,71 гривны.

По состоянию на утро 27 января средний курс продажи доллара снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 43,37 гривен. В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,80 гривны (-0,06 гривен по сравнению с 26 января).

Стоимость евро в банках

В четырех наибольших банках за количеством клиентов-физлиц ("ПриватБанк”, Monobank, "Ощадбанк" и "Райффайзенк Банк Украина”) курсы продажи евро находятся на уровне 51,25-51,52 гривен, наивысший в Monobank.

Курсы покупки евро в этих банках находятся в диапазоне - 50,40-50,80 гривен.

Курс на межбанке

Стоимость евро к концу торгов 26 января на межбанковском рынке выросла на 37-40 копеек - до 51,03-51,09 гривен (покупка-продажа), а курс доллара снизился на 15-17 копейки -до 42,96-43,01 гривен.

Напомним, на 27 января НБУ установил официальный курс евро на уровне 51,06 гривен. Это максимальное значение, оно превышает курс 26 января на 41 копейку.

Рост официального курса происходит на фоне укрепления евро и ослабления доллара на международном рынке.

За период с 16 по 26 января включительно официальный курс евро, устанавливаемый Европейским центральный банком, вырос на 2% - с 1,1617 до 1,1836 долларов.

Индекс спотовой стоимости доллара по отношению к валютам 10-ти наибольших торговых партнером США за этот период снизился на 2% - с 99 393 до 97 258 долларов.

26 января впервые курс продажи евро в кассах коммерческих банков превысил 51 гривну и по 10-ти наибольшим банкам в среднем составлял 51,1-51,6 гривен.

