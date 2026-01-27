Евро уже по 51 гривне: как обменники реагируют на рекордный курс
Курс евро на наличном рынке 27 января вырос до 51,46 гривен. Официальный курс еще вчера превысил 51 гривну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга валютного рынка.
Главное:
- курс евро в обменниках вырос на 4 копейки - 51,46 гривен, доллар - 43,37 гривен.
- самый высокий курс евро сегодня в Monobank.
- на межбанке вчера курс евро рекордно вырос - 37-40 копеек - до 51,03-51,09 гривен.
Фото: курс валют на 27 января (инфографика РБК-Украина)
Средний курс продажи евро в обменниках и кассах банков 27 января вырос по сравнению с 26 января на 4 копейки и достиг 51,46 гривен. Средний курс покупки валюты Еврозоны вырос на 6 копеек - до 50,71 гривны.
По состоянию на утро 27 января средний курс продажи доллара снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 43,37 гривен. В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,80 гривны (-0,06 гривен по сравнению с 26 января).
Стоимость евро в банках
В четырех наибольших банках за количеством клиентов-физлиц ("ПриватБанк”, Monobank, "Ощадбанк" и "Райффайзенк Банк Украина”) курсы продажи евро находятся на уровне 51,25-51,52 гривен, наивысший в Monobank.
Курсы покупки евро в этих банках находятся в диапазоне - 50,40-50,80 гривен.
Курс на межбанке
Стоимость евро к концу торгов 26 января на межбанковском рынке выросла на 37-40 копеек - до 51,03-51,09 гривен (покупка-продажа), а курс доллара снизился на 15-17 копейки -до 42,96-43,01 гривен.
Напомним, на 27 января НБУ установил официальный курс евро на уровне 51,06 гривен. Это максимальное значение, оно превышает курс 26 января на 41 копейку.
Рост официального курса происходит на фоне укрепления евро и ослабления доллара на международном рынке.
За период с 16 по 26 января включительно официальный курс евро, устанавливаемый Европейским центральный банком, вырос на 2% - с 1,1617 до 1,1836 долларов.
Индекс спотовой стоимости доллара по отношению к валютам 10-ти наибольших торговых партнером США за этот период снизился на 2% - с 99 393 до 97 258 долларов.
26 января впервые курс продажи евро в кассах коммерческих банков превысил 51 гривну и по 10-ти наибольшим банкам в среднем составлял 51,1-51,6 гривен.