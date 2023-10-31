Готівковий долар продовжує падіння: обмінники виставили нові курси

Середній курс долара знизився на 8 копійок у продажу до 37,92 гривень, у купівлі - до 37,33 гривень. Середній курс євро також демонструє падіння: до 40,43 та 39,64 гривень відповідно.

Готівковий долар в обмінних пунктах впав на 8 копійок у продажу до 37,82 гривень , у купівлі - до 37,46 гривень. Євро продають сьогодні по 40,35 гривень, а купують по 39,88 гривень.

На міжбанківському валютному ринку курс долара також трохи знизився і знаходиться в коридорі 36,33-36,35 (купівля-продаж).

Офіційний курс

Офіційний курс на 31 жовтня встановлено на позначці 36,3659 гривні за 1 долар. Це на п'ять копійок нижче порівняно з попереднім днем. Зазначимо, офіційний курс знаходиться близько до мінімумів за час, коли Нацбанк запровадив режим керованої гнучкості.

Єдина європейська валюта навпаки різко додала 18 копійок, офіційний курс на 31 жовтня - 38,5624 гривень за 1 євро.

Облікова ставка може ще знизитися

Минулого тижня Національний банк знизив облікову ставку з 20 до 16%. При цьому не виключено, що у грудні буде зниження до 15%, якщо учасники ринку нормально адаптуються до нового валютного режиму.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що жовтневе зниження ставки до 16% навряд чи вплине на курс валют.