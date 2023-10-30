Долар близький до мінімумів за два тижні: НБУ знизив курс на 31 жовтня
Курс долара продовжує тенденцію до падіння, що розпочалася минулого тижня. На вівторок, 31 жовтня, офіційний курс встановлено на позначці 36,36 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.
Офіційний курс гривні до долара на 31 жовтня встановлено на такому рівні: 36,3659 гривень за 1 долар (-0,0557 грн.). І це близько до мінімальних за два тижні значень - 17 жовтня долар коштував 36,32 гривень.
Фото: офіційні курси валют (bank.gov.ua)
Єдина європейська валюта навпаки різко додала 18 копійок. Офіційний курс на 30 жовтня - 38,5624 гривень за 1 євро (+0,1850 грн).
Фото: динаміка курсу гривні по відношенню до долара та євро (bank.gov.ua)
На міжбанківському ринку курс долара сьогодні впав до позначок 36,33-36,35 грн/долар (купівля-продаж).
Фото: дані торгів на міжбанку (udinform.com)
Що з готівкою
У першій половині дня українські обмінники виставляли такі курси:
- долар - 37,90 гривень (продаж) та 37,52 гривень (купівля)
- євро - 40,42 гривень (продаж) та 39,94 гривень (купівля)
Середній курс долара (банки + обмінники) продажу становив 38,00 гривень, у купівлі - 37,41 гривень.
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