Облікова ставка НБУ може знову знизитися: названо терміни та розмір
Національний банк України (НБУ) після сьогоднішнього рішення щодо зниження облікової ставки до 16% може знову її переглянути. Але не раніше грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівництва Нацбанку.
"За відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму (гнучкого курсоутворення, - ред.) Національний банк бачить можливість додаткового зниження облікової ставки на найближчому засіданні", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
Зазначимо, згідно з графіком, наступне засідання правління Нацбанку з питань монетарної політики заплановане на 14 грудня.
Як уточнив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, нинішній прогноз передбачає, що у грудні облікову ставку знизять ще на один процентний пункт, тобто до 15%.
Крім того, за словами Пишного, прогнозована інфляція та плани валютної лібералізації обмежують регулятор у пом'якшенні процентної політики у 2024 році. З цього випливає, що облікова ставка 15% може зберігатися протягом тривалого часу. Однак подальше зниження можливе у разі зниження ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.
Нагадаємо, Нацбанк з 27 жовтня 2023 року встановив облікову ставку на позначці 16%. Але водночас уточнив, що фактично ставки на операції НБУ з банками залишаться без змін. Докладніше про те, що це означає, читайте за посиланням.
Крім того, регулятор розповів, чи вплине зниження облікової ставки на курс долара.
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