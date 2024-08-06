Готівковий долар перейшов до зниження: свіжі курси в обмінниках

Готівковий долар в обмінних пунктах України почав дешевшати. Порівняно з попереднім днем середній курс у продажу втратив майже 20 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 5 серпня середній курс продажу долара в Україні опустився на 18 копійок - до 41,27 гривень. Середній курс купівлі становить 40,84 гривень.

Готівковий євро у продажу опустився до 45,33 гривень, у купівлі - до 44,76 гривень.

На міжбанку сьогодні курс перебуває на позначках 41,09-41,11 грн/долар (купівля-продаж). Це на п'ять копійок нижче порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Нацбанк України на 6 серпня трохи зміцнив гривню щодо долара.

Офіційний курс встановлено на такому рівні: 41,1966 грн. за 1 долар (- 0,0284 грн.).

Водночас щодо євро українська валюта різко ослабла. Курс на сьогодні - 45,1474 гривень за 1 євро (+ 0,5007 грн).

Чому курс долара підвищувався в останні місяці

За інформацією Національного банку, за II квартал 2024 року гривня девальвувала на 4,4% через посилений тиск на обмінний курс через зростання чистого попиту на іноземну валюту.

Згідно зі звітом, експорт товарів у результаті вичерпання запасів сільськогосподарської продукції очікувано знизився. Крім того, дефіцит електроенергії та зростання внутрішнього попиту стримували експорт інших товарів. Зокрема, харчових продуктів, продукції металургії та машинобудування.

У липні внаслідок ситуативних та психологічних факторів чистий попит на валюту суттєво перевищував оцінку структурного дефіциту валюти, що призвело до відчутного послаблення обмінного курсу гривні.

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