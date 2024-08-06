Наличный доллар перешел к снижению: свежие курсы в обменниках

Наличный доллар в обменных пунктах Украины начал дешеветь. По сравнению с предыдущим днем средний курс в продаже потерял почти 20 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На утро 5 августа средний курс продажи доллара в Украине опустился на 18 копеек - до 41,27 гривен. Средний курс в покупке составляет 40,84 гривен.

Наличный евро в продаже опустился до 45,33 гривен, в покупке - до 44,76 гривен.

На межбанке сегодня курс находится на отметках 41,09-41,11 грн/доллар (покупка-продажа). Это на пять копеек ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Нацбанк Украины на 6 августа немного укрепил гривну по отношению к доллару.

Официальный курс установлен на таком уровне: 41,1966 гривен за 1 доллар (- 0,0284 грн).

В то же время по отношению к евро украинская валюта резко ослабла. Курс на сегодня - 45,1474 гривен за 1 евро (+ 0,5007 грн).

Почему курс доллара повышался в последние месяцы

По информации Национального банка, за II квартал 2024 года гривна девальвировала на 4,4% из-за усиленного давления на обменный курс в связи с ростом чистого спроса на иностранную валюту.

Согласно отчету, экспорт товаров в результате исчерпания запасов сельскохозяйственной продукции ожидаемо снизился. Кроме того, дефицит электроэнергии и рост внутреннего спроса сдерживали экспорт других товаров. В частности, пищевых продуктов, продукции металлургии и машиностроения.

В июле в результате ситуативных и психологических факторов чистый спрос на валюту существенно превышал оценку структурного дефицита валюты, что привело к ощутимому ослаблению обменного курса гривны.

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