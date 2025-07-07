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Готівковий долар дорожчає другий місяць поспіль, - НБУ

Фото: Курс долара в червні зріс на 0,2% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс готівкового долара послідовно знижувався з початку 2025 року. У травні-червні курс дещо зріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).

За даними НБУ, середньозважений курс продажу готівкового долара в банках України в червні 2025 року зріс на 0,2% до 41,61 гривень.

За рік долар подорожчав на 1,9%. А з початку війни з (лютого 2022 року) курс зріс на 46,0%.

При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).

 

 

 

Попит на валюту

Статистика НБУ свідчить, що в червні попит населення на валюту залишався мінімальним. Українці за місяць купили в банках лише 280 млн доларів, хоча на початку року ця сума перевищувала 1 млрд доларів.

На міжбанківському валютному ринку НБУ збільшив інтервенції в червні на 1,3% до 2,961 млрд доларів.

Протягом червня офіційний курс долара коливався в діапазоні 41,44 до 41,87 гривень. У підсумку за місяць курс долара зріс на 12 копійок з 41,52 гривень до 41,64 гривень. Курс нижчий, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

Зазначимо, за даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара за 2024 рік зріс на 11,2% до 42,07 гривень. За 2023 рік курс зріс на 10,2%.

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