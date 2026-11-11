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В Яготині дрон влучив у територію ліцею, в ньому перебували діти

12:59 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
В Яготині дрон влучив у територію ліцею, в ньому перебували діти Фото: наслідки обстрілу Яготина (tkachenkotymur)
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Ворожий дрон влучив у територію ліцею в Яготині на Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Тимура Ткаченка, начальника КОДА.

"Це звичайний заклад для діток, немає жодного військового сенсу", - зазначив Ткаченко.

За його словами, влучання сталося буквально пів години тому. У той момент в укритті перебували 171 дитина, а також вчителі та працівники закладу.

Наразі рятувальники завершують гасити пожежу на території ліцею. Після цього почнуть приводити її до ладу.

Вибух пошкодив і майно поруч зі школою: автомобіль, огорожу та вікна у двох приватних будинках.

Там також працюють усі потрібні служби.

Нагадаємо, вночі 11 листопада росіяни вдарили реактивними дронами по об'єкту "Групи Нафтогаз" на Дніпропетровщині.

На території підприємства виникла масштабна пожежа та пошкоджено обладнання, а працівники встигли сховатися в укриттях.

Також ми писали, що в Голосіївському районі Києва після падіння дрона спалахнула пожежа.

Вибухова хвиля пошкодила автомобіль, є постраждала людина.

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