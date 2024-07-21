В готелі Тернополя майор застрелив прикордонника

В ніч на 21 липня в готелі Тернополя сталася стрілянина. Вбито 25-річного прикордонника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20minut.ua .

Від отриманих кульових поранень, за її даними, прикордонник загинув на місці. Попередньо вдалось з'ясувати, що конфлікт виник на грунті ревнощів.

"Орієнтовно о 03.00 21 липня майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби", - розповіла виданню речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

Як повідомлялося, у травні в Закарпатській області невідомі напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли на територію Румунії.

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