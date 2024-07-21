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В готелі Тернополя майор застрелив прикордонника

Тернопіль, Неділя 21 липня 2024 15:25
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В готелі Тернополя майор застрелив прикордонника Фото: в готелі Тернополя майор застрелив прикордонника (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 21 липня в готелі Тернополя сталася стрілянина. Вбито 25-річного прикордонника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20minut.ua.

"Орієнтовно о 03.00 21 липня майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби", - розповіла виданню речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

Від отриманих кульових поранень, за її даними, прикордонник загинув на місці. Попередньо вдалось з'ясувати, що конфлікт виник на грунті ревнощів.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у травні в Закарпатській області невідомі напали на прикордонника, відібрали у нього зброю і втекли на територію Румунії.

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