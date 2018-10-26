Держуправління справами придбало два елітних Mercedes за 10 млн гривень, - Prozorro

Фото: Mercedes-Benz S 560 4matic long (new (mercedes-benz.pl.ua)

Автомобілі придбали у компанії екс-нардепа Таріела Васадзе

Автобаза Державного управління справами придбала два елітних автомобіля Mercedes за 10 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші" та дані системи Prozorro.

Повідомляється, що вартість першого Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) склала 4,47 млн гривень, у ньому буде оббивка салону з чорної шкіри, система кондиціонування передніх сидінь, пакет систем допомоги при парковці. Вартість другого авто склала 5,55 млн гривень.

Також повідомляється, що авто купили у "Автомобільного Дому-Україна Мерседес Бенц" Таріела Васадзе за переговорною процедурою, а фірма була єдиним учасників торгів. Ціни на Mercedes-Benz S 560 4matic long (new) у офіційного представника в Україні стартують з 3,5 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екс-міністра внутрішніх справ Македонії засудили до 6 років позбавлення волі через покупку дорогого автомобіля.

Зазначимо, у 2017 році у Генеральній прокуратурі замовили нові машини у найдорожій комплектації за 10 мільйонів. За уточненою інформацією, вартість 15 автомобілів становила 9,27 млн грн.