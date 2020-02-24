Государство может закупить дополнительные "скорые" за счет снижения цен, - "Автоспецпром"

Фото: Кирилл Коморкин (delo.ua)

Цену на продукцию удалось снизить в среднем на 18%

Государство может закупить дополнительные автомобили скорой помощи за счет снижения цен на них компанией "Автоспецпром". Об этом заявил заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин в интервью delo.ua, передает РБК-Украина.

"По сравнению с прошлым годом мы смогли понизить цену на нашу продукцию в среднем на 18%! И за счет этого, в том числе, в бюджетах сегодня есть свободные деньги, которые позволяют закупить больше "скорых", чем планировалось. В каком-то регионе на 10 машин больше, в каком-то на 7", - сказал Коморкин.

Он также добавил, что сегодня компания предлагает самую низкую цену на автомобили скорой помощи в Украине.

При этом все комплектующие и элементы приобретаются напрямую либо у производителей, либо у официальных дилеров. Более 60% этой номенклатуры производится в Украине.

"Мы никогда не экономим на комплектующих! Это наш принцип. Но мы все равно ищем украинские аналоги всех комплектующих и, если они соответствуют требованиям, заказываем их. Если хотите, это наша идеология. Мы сами — производственники и понимаем, что государство должно иметь собственное производство, бизнес должен получать заказы, должны создаваться рабочие места, платиться налоги", - добавил Коморкин.

По словам специалиста, современная "скора" сегодня состоит из около 3 тысяч деталей от креплений до оборудования.

"И многое мы придумали сами, спроектировали и внедрили в производство на различных предприятиях. Например, в качестве основы интерьера мы используем монолитную стену из стеклопластика, который обладает повышенной устойчивостью к повреждениям и более прочен по сравнению с АБС-пластиковой основой. Эта стена, по отзывам врачей, является наиболее эргономичной и комфортной среди всех интерьеров. А разработали ее наши инженеры на основании опыта самих медиков, с которыми мы постоянно поддерживаем связь и собираем их мнения относительно удобства работы, размещения оборудования, подключений и креплений", - отмечает Коморки.

ООО "Автоспецпром" - один из крупнейших в Украине производитель автомобилей скорой медицинской помощи. Основано в 2012 году. В настоящее время компания выпускает в месяц до 100 единиц автомобилей скорой помощи. В 2019 предприятие выпустило более 500 автомобилей скорой помощи всех типов.

Компания является главным поставщиком как для государственных, так и для частных медицинских учреждений Украины.

Автомобили скорой помощи производятся в типах А1, А2, В и С на шасси Citroën, Peugeot и Mercedes в полном соответствии с Государственным стандартом Украины (ГСТУ) 7032, который, в свою очередь, соответствует европейскому стандарту DIN EN 1789.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об увеличении штрафов за заведомо ложный вызов полиции, "скорой помощи" или аварийных служб.