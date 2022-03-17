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Государство восстановит украинцам разрушенные во время войны дома и квартиры, - Зеленский

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Киев, Четверг 17 марта 2022 01:47
Государство восстановит украинцам разрушенные во время войны дома и квартиры, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам, что государство восстановит все разрушенные во время боевых действий дома и квартиры. Глава государства выразил уверенность, что после войны страна быстро восстановится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Я обещаю каждому украинцу, кто потерял свой дом и квартиру в результате боевых действий, государство Украина восстановит все", - сказал Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что после войны украинцы смогут быстро отстроить страну, независимо от нанесенного российскими оккупантами ущерба.

"Это будет, и это станет исторической отстройкой", - добавил Зеленский.

Напомним, 17 марта Зеленский выступит перед депутатами немецкого Бундестага.

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