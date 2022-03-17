Государство восстановит украинцам разрушенные во время войны дома и квартиры, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам, что государство восстановит все разрушенные во время боевых действий дома и квартиры. Глава государства выразил уверенность, что после войны страна быстро восстановится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
"Я обещаю каждому украинцу, кто потерял свой дом и квартиру в результате боевых действий, государство Украина восстановит все", - сказал Зеленский.
Глава государства выразил уверенность, что после войны украинцы смогут быстро отстроить страну, независимо от нанесенного российскими оккупантами ущерба.
"Это будет, и это станет исторической отстройкой", - добавил Зеленский.
Напомним, 17 марта Зеленский выступит перед депутатами немецкого Бундестага.
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