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Зеленский завтра выступит перед Бундестагом

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Киев, Среда 16 марта 2022 15:18
Зеленский завтра выступит перед Бундестагом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами немецкого Бундестага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бундестага.

Выступление Зеленского перед немецкими депутатами начнется в 10:00. При этом судя по графику заседания правительства, украинский лидер будет выступать не более 20 минут.

Напомним, сегодня Зеленский выступит перед Конгрессом США.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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