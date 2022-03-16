Зеленский завтра выступит перед Бундестагом

В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами немецкого Бундестага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бундестага .

Выступление Зеленского перед немецкими депутатами начнется в 10:00. При этом судя по графику заседания правительства, украинский лидер будет выступать не более 20 минут.

Напомним, сегодня Зеленский выступит перед Конгрессом США.

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