Государство присоединится к строительству двух мостов в Киеве, - ОП

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" присоединится к достройке Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Также государство примет участие в строительстве транспортной розвязки на Дарницком мосту.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, местная власть не выполняет своих обязательств по строительству мостов в Киеве.

"Мы сейчас начнем с Дарницкого моста, будем делать розвязку, чтобы облегчить жизнь киевлян. Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает, значит, мы будем сами это делать", - заявил Тимошенко.

Он отметил, что заниматься строительством Подольско-Воскресенского моста и Дарницкого моста будет "Укравтодор".