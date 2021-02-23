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Государство присоединится к строительству двух мостов в Киеве, - ОП

Автор: Инна Собора

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" присоединится к достройке Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Также государство примет участие в строительстве транспортной розвязки на Дарницком мосту.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, местная власть не выполняет своих обязательств по строительству мостов в Киеве.

"Мы сейчас начнем с Дарницкого моста, будем делать розвязку, чтобы облегчить жизнь киевлян. Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает, значит, мы будем сами это делать", - заявил Тимошенко.

Он отметил, что заниматься строительством Подольско-Воскресенского моста и Дарницкого моста будет "Укравтодор".

Ранее сообщалось, что Украина намерена построить мост через Днестр в Молдову за деньги государственного бюджета.

Напомним, в прошлом году Укравтодор" начал проверку мостов. Во время исследования трети всех украинских мостов показало, что лишь 2% из них находятся в исправном состоянии.

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Новости Украины Укравтодормостстроительство
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