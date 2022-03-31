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Государство поддержит бизнесменов Харьковской области, которые остались во время войны, - Свириденко

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Четверг 31 марта 2022 14:44
Государство поддержит бизнесменов Харьковской области, которые остались во время войны, - Свириденко Фото: Юлия Свириденко и Игорь Терехов (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Государство обеспечит максимальную поддержку для предпринимателей из Харьковщины, которые даже во время войны не покинувших регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины-министра экономики Юлию Свириденко в Facebook.

"Задача государства - обеспечить максимально благоприятные условия для всех, кто готов плечом к плечу с армией, гражданами, государством в целом отстаивать нашу независимость, и в политическом, и в экономическом смыслах", - отметила она.

По словам Свириденко, для поддержки работы предпринимателей области продолжается работа над восстановлением и налаживанием логистических коридоров не только для доставки гуманитарной помощи, но и для нужд бизнеса.

Также в рамках государственной программы "5-7-9" бизнес получит доступ к выгодным кредитам. Это позволит восстановить утраченные мощности и пополнить нехватку оборотных средств.

Поддержку получат и местные аграрии. Им помогут привлечь финансирование для приобретения оборудования, ввезти его на территорию Украины без задержек для регистрации, закупить удобрения и пополнить семенной фонд.

"Многие предприятия вынуждены покинуть регион. Силами "Укрзализныци" и "Укрпочты" государство помогает переместить мощности бизнеса и организовать работу на территориях, в меньшей степени пораженных войной. Предоставляется помощь в размещении предприятий на новой территории, подборе работников, поставке сырья и т.д.", - добавляет министр.

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Юлия Свириденко Харьков бизнес
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