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"Государство выгребает": Кулеба отреагировал на заявления Саакашвили о Грузии

Вторник 14 июля 2020 10:25
"Государство выгребает": Кулеба отреагировал на заявления Саакашвили о Грузии
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Каждое заявление Саакашвили заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что заявления ни одного частного лица не могут подорвать отношения украинского и грузинского народов. В случае с главой исполнительного комитета совета Национальных реформ Украины Михаилом Саакашвили это заявления частного лица.

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, каждое заявление Саакашвили заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему свое недовольство из-за заявления главы исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Есть гражданин Украины, который не наделен правами представлять позицию государства, но активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина Михаил Саакашвили... Частное лицо выступает, а государство, извините, выгребает", - заявил Кулеба.

Глава МИД заявил, что Украина ценит дружбу с Грузией и рассчитывает на стабилизацию отношений.

Как известно, Саакашвили заявлял, что грузинское правительство якобы является нелегитимным.

Напомним, МИД Грузии вновь вызвал украинского посла из заявления Саакашвили.

После этого Министерство иностранных дел Украины заявило, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.

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