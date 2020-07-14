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"Держава відгрібає": Кулеба відреагував на заяви Саакашвілі про Грузію

Вівторок 14 липня 2020 10:25
"Держава відгрібає": Кулеба відреагував на заяви Саакашвілі про Грузію
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Кожна заява Саакашвілі закінчується тим, що українського посла викликають в МЗС Грузії

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що заяви жодної приватної особи не можуть підважити стосунки українського та грузинського народів. У випадку з заявами голови виконавчого комітету ради Національного реформ України Михайла Саакашвілі "вигрібає держава".

Про це на онлайн-брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, кожна заява Саакашвілі закінчується тим, що українського посла викликають в МЗС Грузії і висловлюють йому своє невдоволення через заяви голови виконавчого комітету ради Національного реформ.

"Є громадянин України, який не наділений правами представляти позицію держави, але який активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів. Ім'я цього громадянина Михайло Саакашвілі", - заявив Кулеба.

Голова МЗС заявив, що Україна цінує дружбу з Грузією і розраховує на стабілізацію стосунків.

"Саакшвілі приватна особа і в своїх коментарях не представляє позицію України", - заявив міністр.

Як відомо, Саакашвілі заявляв, що грузинський уряд ніби-то є нелегітимним.

Нагадаємо, МЗС Грузії знову викликало українського посла через заяви Саакашвілі.

Після цього Міністерство закордонних справ України заявило, що публічні висловлювання неуповноважених осіб не можуть вважатися позицією держави.

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