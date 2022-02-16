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Государство готово помочь провайдерам бороться с кибератаками, - Демедюк

Автор: Валерия Полищук

Украинские власти готовы обеспечить стабильную работу провайдеров, которые попадут под кибератаки. В частности, предложить функции для обеспечения стабильной работы.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы можем предложить функции обеспечения стабильной работы. Если вы провайдеры и ваши возможности не справляются с атаками, то вы можете обратиться в НКЦК (Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО, - ред.), мы скоординируем вас с учреждениями, которые обеспечат стабильную работу вашего ресурса", - заявил он.

Напомним, вчера была осуществлена кибератака, в результате которой пострадали Ощадбанк и ПриватБанк, а также сайт Минобороны.

По состоянию 16 февраля DoS-атака на сайт Минобороны Украины еще продолжается.

Добавим, что министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал кибератаку на Украину.

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