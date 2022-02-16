Монастырский о кибератаке на банки и "Дію": попытка не удалась

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал сбой в работе интернет-банкингов Приватбанка и Ощадбанка. По его словам, попытка не удалась.

Об этом он заявил во время марафона Единения, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

Он также заявил о попытке кибератаки на "Дію". "Вчера состоялась одна из самых массовых кибератак. Эта попытка не удалась. "Дія", госбанки работают беспрепятственно", - сообщил он. Что произошло Вчера не работали Приват24, Ощадбанк 24/7, сайты Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что под кибератаку из России и Китая попала и "Дія", однако она была отбита и пользователи ничего не заметили.