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Монастырский о кибератаке на банки и "Дію": попытка не удалась

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Киев, Среда 16 февраля 2022 09:38
Монастырский о кибератаке на банки и "Дію": попытка не удалась Фото: глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал сбой в работе интернет-банкингов Приватбанка и Ощадбанка. По его словам, попытка не удалась.

Об этом он заявил во время марафона Единения, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.

Он также заявил о попытке кибератаки на "Дію".

"Вчера состоялась одна из самых массовых кибератак. Эта попытка не удалась. "Дія", госбанки работают беспрепятственно", - сообщил он.

Что произошло

Вчера не работали Приват24, Ощадбанк 24/7, сайты Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что под кибератаку из России и Китая попала и "Дія", однако она была отбита и пользователи ничего не заметили.

РБК-Украина также писало, что 14 января на украинские интернет-ресурсы была совершена масштабная кибератака. Тогда пострадали более 70 сайтов, в том числе государственные.

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Денис Монастырский Кибератака
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