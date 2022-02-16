Держава готова допомогти провайдерам боротися з кібератаками, - Демедюк

Українська влада готова забезпечити стабільну роботу провайдерів, які потраплять під кібератаки. Зокрема, запропонувати функції для забезпечення стабільної роботи.
Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми можемо запропонувати функції забезпечення стабільної роботи. Якщо ви провайдери і Ваші можливості не справляються з атаками, то ви можете звернутися в НКЦК (Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО, - ред.), ми скоординуємо вас з установами, які забезпечать стабільну роботу вашого ресурсу", - заявив він.
Нагадаємо, вчора була здійснена кібератака, в результаті якої постраждали Ощадбанк і ПриватБанк, а також сайт Міноборони.
Станом 16 лютого DoS-атака на сайт Міноборони України ще триває.
Додамо, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував кібератаку на Україну.