Государство должно контролировать техническое состояние вагонов, а не списывать их, - эксперт

"В случае вступления в действие приказа Минтранса, в течение 2022-2028 годов "Укрзализныця" будет вынуждена списать больше 40 тыс. грузовых вагонов. В то же время, частники вынуждены будут списать более 25 тыс. грузовых вагонов", - написал Лямец.



При этом он обратил внимание на то, что одномоментное списание такого количества грузовых вагонов может привести к их резкому дефициту и проблемам на рынке перевозок. Он подчеркнул: списание вагонов по возрасту нерационально, ведь многие из них находятся в хорошем техническом состоянии и могут продолжать эксплуатироваться.



"Нужно ли списывать грузовые вагоны, у которых истек срок эксплуатации? Необязательно. В мире является нормальной практикой продолжения эксплуатации старых вагонов, если они находятся в нормальном состоянии, или прошли капитальный ремонт. Аналогичная практика сейчас работает и в Украине. Все старые вагоны проходят инспекции, которые определяют степень износа, поломки и детали, которые нужно заменить и дают им направление на ремонты. Далее владелец вагона с этим направлением обращается к вагоноремонтному заводу, который и производит ремонт", - объяснил Лямец.



По словам экономиста, бизнес проводит ремонты и замену вагонов в плановом порядке, нет необходимости одномоментно списывать десятки тысяч вагонов, как предлагает Мининфраструктуры.

По его мнению, вмешательство государства в данном случае может создать большие проблемы для перевозчиков и их клиентов, а также конечного потребителя перевозимой продукции.



"Государство должно контролировать состояние вагонов, а не приказывать кому и какие вагоны списывать. Ведь никто не запрещает эксплуатацию старых жигулей 1960 выпуска. Вагоны должны списываться не по возрасту, а по состоянию. Так происходит в мире. Иначе приказ МИУ может спровоцировать дефицит вагонов на рынке перевозок, что значительно повысит цены на продукцию, которые будут заложены в цену готовой продукции для конечного потребления", - написал Лямец.



Эксперт считает, что в данный момент руководству железной дороги стоит сосредоточиться на решении более серьезных вопросов работы УЗ - обновлении путевой инфраструктуры, электрификации путей для снижения себестоимости перевозок, а также на обновлении тепловозов и электровозов.