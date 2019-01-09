Государственный регулятор утвердил план развития ПАО "Днепрогаз" на 2019 год

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Объем финансирования работ на системе газоснабжения города на 2019 год остался на уровне прошлого года

Компания направит 46,2 млн гривен на модернизацию газотранспортной системы Днепра и Днепровского района. Более 71% средств будет потрачено на установку индивидуальных счетчиков газа. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Днепрогаз".

Более 33 млн гривен будет направлено на установку 16,6 тыс. индивидуальных счетчиков. Без учета в Днепре и Днепровском районе остается 80 тыс. домохозяйств.

Как сообщили в пресс-службе, остальная часть средств - 13,2 млн гривен, будут направлены на выполнение капитальных ремонтов распределительных газопроводов и газораспределительных пунктов. В этом году будет модернизировано 4,3 км газопроводов, хотя требуют замены 28,7 км сетей. Также будет осуществлен ремонт 1 ГРП. Однако сейчас 24 ГРП в Днепре и Днепровском районе работают более 40 лет и требуют реконструкции.

"Тарифная выручка ПАО "Днепрогаз" формируется за счет тарифа на распределение природного газа, который утверждает НКРЭКУ. За распределение 1 кубометра голубого топлива бытовому потребителю "Днепрогаз" получает 56 коп. с цены 8,55 гривен. За эти средства проводятся капитальные ремонты и модернизация газопроводов, функционирование аварийной службы "104", организация работы центров обслуживания клиентов, установка, замена и поверка счетчиков", - объясняет технический директор компании Юрий Безпрозваный.

Объем финансирования работ на системе газоснабжения города на 2019 год, одобренный НКРЭКУ, остался на уровне прошлого года. Несмотря на рост цены газа с 1 ноября 2018 года, тарифы на распределение для облгазов регулятор не пересматривал уже в течение трех лет.

В пресс-службе также напомнили, что в прошлом году за счет средств инвестпрограммы с целью обеспечения устойчивого и безаварийного распределения газа был выполнен капитальный ремонт четырех газораспределительных пунктов, установка системы телеметрии в 50 ГРП, капитальный ремонт оборудования в 6 газовых колодцах, замена 77 домовых регуляторов давления, установка 34 сигнализаторов аварийного давления ШРП