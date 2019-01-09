Державний регулятор затвердив план розвитку ПАТ "Дніпрогаз" на 2019 рік

Обсяг фінансування робіт на системі газопостачання міста на 2019 рік залишився на рівні минулого року
Компанія спрямує 46,2 млн гривен на модернізацію газотранспортної системи Дніпра та Дніпровського району. Понад 71% коштів буде витрачено на встановлення індивідуальних лічильників газу. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Дніпрогаз".
Більше 33 млн гривень буде направлено на встановлення 16,6 тис. індивідуальних лічильників. Без обліку в Дніпрі та Дніпровському районі залишається 80 тис. домогосподарств.
Як повідомили у прес-службі, решта коштів - 13,2 млн гривень, будуть направлені на виконання капітальних ремонтів розподільних газопроводів та газорозподільних пунктів. У цьому році буде модернізовано 4,3 км газопроводів, хоча потребують заміни 28,7 км мереж. Також буде здійснено ремонт 1 ГРП. Проте зараз 24 ГРП в Дніпрі та Дніпровському районі працюють більше 40 років та потребують реконструкції.
"Тарифна виручка ПАТ "Дніпрогаз" формується за рахунок тарифу на розподіл природного газу, який затверджує НКРЕКП. За розподіл 1 кубометра блакитного палива до побутового споживача "Дніпрогаз" отримує 56 коп. з ціни 8,55 гривень. За ці кошти здійснюються капітальні ремонти та модернізація газогонів, функціонування аварійної служби "104", організація роботи центрів обслуговування клієнтів, встановлення, заміна та повірка лічильників", - пояснює технічний директор компанії Юрій Безпрозваний.
Обсяг фінансування робіт на системі газопостачання міста на 2019 рік, схвалений НКРЕКП, залишився на рівні минулого року. Не дивлячись на зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року, тарифи на розподіл для облгазів регулятор не переглядав вже протягом трьох років.
В прес-службі також нагадали, що торік за рахунок коштів інвестпрограми з метою забезпечення сталого та безаварійного розподілу газу було виконано капітальний ремонт чотирьох газорозподільних пунктів, встановлення системи телеметрії у 50 ГРП, капітальний ремонт обладнання у 6 газових колодязях, заміна 77 будинкових регуляторів тиску, встановлення 34 сигналізаторів аварійного тиску ШРП.